Mudahkan Akses Keuangan UMKM, OJK Sulampua Minta Pemda Sampaikan Informasi Potensi Daerah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) menyampaikan informasi terkait potensi unggulan daerah.

Demikian disampaikan Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Darwisman dalam rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Soppeng di ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Rabu (10/8/2022).

Hadir Bupati Soppeng Kaswadi Razak, Kepala OJK Regional 6 Sulampua Darwisman, Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dr Ichsan Mustari.

Lalu Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan Edwin Permadi, Direktur Bank Sulselbar Yulis Suandi dan seluruh anggota TPAKD Kabupaten Soppeng.

Darwisman mengatakan dukungan tersebut penting untuk dilakukan.

“Data UMKM by name by address untuk dapat digunakan oleh perbankan dalam menganalisa serta memberikan fasilitasi keuangan namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sertam manajemen risiko perbankan,” kata Darwisman, via rilis yang diterima Tribun-Timur.com, Kamis (11/8/2022).

Kaswadi Razak dalam kesempatan itu memaparkan program TPAKD Kabupaten Soppeng.

Program tersebut khususnya dalam fasilitasi akses keuangan kepada UMKM atas potensi unggulan yang akan digarap bersama melalui sinergitas TPAKD Soppeng.

Antara lain potensi komoditas kain olahan dari ulat sutera, gula aren, jahe, ternak ayam petelur, kemiri, kopi.

“ASBATIK (Ase Bale Sibawa Itik) atau ekosistem penanaman padi bersamaan dengan pemeliharaan ikan dan itik, hidroponik, serta BioFlok (pemeliharaan ikan air tawar melalui kolam terpal),” sebutnya.