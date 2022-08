Telur Ayam Ras di Pasar Tradisional Sinjai Tembus Rp55 Ribu Per Rak, Cabai Rawit Mulai Turun

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA-Bahan kebutuhan pokok telur ayam ras di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan semakin melonjak harganya.

Salah satunya yang terus naik yakni telur ayam ras. Harga telur ayam ras saat ini Rp 50 ribu per rak. Bahkan ada sampai Rp 55 ribu per rak di tingkat pengecer di Pasar Lappa Sinjai Utara.

" Harga telur masih cukup tinggi sejak lebaran Iduladha lalu sampai sekarang belum turun malah makin naik," kata Nirmawati salah seorang ibu rumah tangga di Sinjai, Rabu (10/8/2022).

Sementara pantauan TribunSinjai.Com, beberapa bahan dapur mulai turun.

Seperti cabai kriting Rp 40 ribu per kilogram. Semula tembus Rp 60 ribu per kilogram.

Demikian juga harga cabai rawit semula tembus Rp 60 ribu per kilogram kini turun menjadi Rp 40 ribu per kilogram.

Bawang merah Rp 50 ribu per kilogram sebelumnya Rp 80 ribu per kilogram. Tomat Rp 10 per kilogram sebelumnya 15 ribu per kilogram.

Bawang putih saat ini Rp 25 per kilogram sebelumnya 30 per kilogram. Demikian juga pada wortel kini Rp 8 ribu per kilogram sebelumnya Rp 10 per kilogram.

" Bahan bumbu ini mulai turun karena tidak terlalu banyak permintaan dari daerah lain. Sedang kebutuhan di Sinjai sudah normal," kata pengusaha sayur-mayur di Pasar Sentral Sinjai, Rasyid.

Terpisah Kepala Dinas Perdagangan Sinjai, Muh Saleh mengungkapkan bahwa telur ayam ras masih mahal disebabkan karena harga pakan yang mahal.