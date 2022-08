Sinergi Kebijakan Sektor Industri, Perdagangan, dan Investasi Terus Perkuat Daya Saing Ekonomi RI

Menteri Koordinator, Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan keynote speech secara virtual pada kegiatan The 7th Global Conference on Business Management and Entrepreneurship, Senin (8/8/2022).

Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor Universitas Sumatera Utara, Rektor Institut Pendidikan Indonesia, Rektor Universitas Garut, Direktur Politeknik Pariwisata Bandung, serta Chair of the 7th Global Conference on Business Management and Entrepreneurship.

Sektor industri, perdagangan, dan investasi punya peran yang mendalam sebagai katalisator dalam menerapkan perekonomian nasional yang resilien dan berdaya saing.

Penguatan sektor industri juga berdampak pada peningkatan nilai tambah input aktivitas produksi.

Hal ini mampu memberikan produk yang bisa penuhi kebutuhan nasional dan mempertahankan stabilitas neraca perdagangan.

Penguatan industri perlu adanya dukungan permodalan yang konsisten dengan alokasi investasi.

Sampai saat ini, pemerintah telah melaksanakan penguatan ketiga sektor fundamental tersebut yang dapat dilihat dari capaian surplus neraca perdagangan hingga USD 5,09 miliar per Juni 2022.

Nilai ekspor semester I 2022 mencapai USD 141 miliar.

Selain itu, nilai investasi pada Q1 2022 juga telah terealisasi dan melebihi 28 persen komitmen investasi.

Kontribusi penanaman modal asing sendiri sebesar USD 10,22 miliar dan dalam negeri senilai USD 9,33 miliar.