Primaya Hospital Makassar HUT Ke-11, Komitmen Tingkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan

Direktur Primaya Hospital Makassar, dr. Merry Monica memotong tumpeng saat syukuran HUT ke-11 Primaya Hospital Makassar di halaman depan Primaya Hospital Jl. Urip Sumoharjo No. 43, Makassar, Sabtu (6/8).

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR – Primaya Hospital Makassar merayakan HUT ke-11, berlangsung dengan meriah di halaman depan Primaya Hospital Jl. Urip Sumoharjo No. 43, Makassar, Sabtu (6/82022).

Kegiatan ini bertemakan “Strengthen Safety Culture Towards Excellence Services”

Direktur Primaya Hospital Makassar, dr Merry Monica mengatakan di usia 11 tahun Primaya Hospital berkomitmen untuk memperkuat budaya keselamatan demi terciptanya pelayanan Kesehatan yang prima (excellence services).

Dan inovasi mengikuti perkembangan era-digitalisasi saat ini untuk memberikan kemudahan akses pelayanan Kesehatan di Primaya Hospital Makassar kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Primaya Hospital Makassar merupakan bagian dari Primaya Hospital Group yang akan beroperasi sejalan dengan visi dan misi Primaya Hospital Group yaitu untuk menjadi jaringan pelayanan kesehatan terkemuka berstandar internasional dengan penuh kepedulian," ujar Merry Monica.

Primaya Hospital Makassar memiliki layanan unggulan yang terdiri dari Layanan Jantung & Pembuluh Darah (Heart Center), Layanan Onkologi (Oncology Center), Layanan Trauma dan Orthopedi (Trauma center), dan Pelayanan Ibu dan anak (Maternity Center).

Bagi masyarakat Makassar dan sekitarnya yang membutuhkan pemeriksaan rawat jalan di Primaya Hospital Makassar, bisa mendaftarkan diri secara online melalui website www.primayahospital.com, ataupun melalui WhatsApp di +62-822-8888-9702 (CHATBOT) atau +62-852-9991-7878 dan bagi Anda yang memerlukan layanan emergency 24 jam dapat langsung menghubungi Ambulance Call Center: 150 108 atau Instalasi Gawat Darurat (IGD) Primaya Hospital Makassar di (0411) 456 200.

Sesuai dengan slogan Primaya Hospital Group yaitu Here For You, Rumah Sakit ini akan selalu ada dan siap melayani pasien dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan semangat kerja yang tinggi sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas.(*)