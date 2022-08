Drama Korea Terbaru Kim Go Eun, Little Women: Kisah Tiga Bersaudara yang Tumbuh dalam Kemiskinan

Poster drama korea terbaru Little Women mempertemukan bintang dari drama dengan rating tinggi, memperlihatkan ketiga bersaudara yang diperankan oleh Kim Go Eun, Nam Ji Hyun dan Park Ji Hu.

TRIBUN-TIMUR.COM - Drama korea terbaru Little Women mempertemukan bintang dari drama dengan rating tinggi, seperti Kim Go Eun yang memerankan karakter utama pada drama Goblin dan Yumi’s Cells Season 2, Park Ji Hu memerankankan salah satu karakter penting pada drama All of Us are Dead.

Tidak hanya itu, Wi Ha Joon yang sempat main pada drama Squid Game juga ikut mengambil alih peran utama dari drama Little Women ini, ditemani dengan aktor Uhm Ki Joon yang juga sempat mengisi salah satu peran pada drama Penthouse.

Selain dibintangi oleh aktor papan atas, drama ini juga menyuguhkan cerita yang menarik.

Drama Little Women sendiri mengisahkan tentang tiga saudara perempuan yang terlibat dalam kasus hingga membuat mereka harus berhadapan dengan keluarga terkaya dan paling berpengaruh di Korea Selatan.

Oh In-Joo (Kim Go-Eun) adalah kakak perempuan tertua, dia besar di lingkungan yang sangat miskin.

Sejak masih kecil, Oh In Joo menyadari bahwa uang merupakan hal yang paling penting baginya, dengan uang ia merasa dapat melindungi diri dan keluarganya.

Pemain drama Little Women sendiri mengisahkan tentang tiga saudara perempuan yang terlibat dalam kasus hingga membuat mereka harus berhadapan dengan keluarga terkaya dan paling berpengaruh di Korea Selatan. (INT)

Ia mempunyai mimpi untuk bisa menjalani kehidupan biasa seperti orang lain.

On In Joo memiliki dua saudara, mereka cukup akrab satu sama lain.

Namun sebuah insiden besar memporak-porandakan kehidupan Oh In Joo dan adik-adiknya sehingga mereka harus menjalani hidup dengan tidak tenang.

Drama ini juga menghadirkan Nam Ji Hyun yang akan mengambil peran sebagai anak kedua bernama Oh In Kyung.