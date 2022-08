Inilah Prakiraan Susunan Pemain Inti AS Roma Setelah Datangkan Paulo Dybala dan Georginio Wijnaldum

Pelatih AS Roma Jose Mourinho. Musim ini, salah satu klub yang diprediksi sebagai salah satu kandidat juara adalah AS Roma yang kini ditangani oleh Jose Mourinho

TRIBUN-TIMUR.COM - Liga Italia belum dimulai. Namun, tebak-tebakan siapa yang akan menjadi scudetto di musim ini sudah mulai ramai.

Adalah AS Roma, salah satu raksasa Italia yang kini ditangani oleh pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, menjadi salah satu satu klub yang disebut-sebut sebagai kandidat scudetto musim ini.

Tentu klub lain tak bisa dipandang sebelah mata seperti Juventus, AC Milan dan Inter Milan, juga akan bersaing di tangga menuju juara.

Kehadiran Jose Mourinho di AS Roma telah membuat perubahan yang sangat signfikan buat klub. Meski pelatih berjuluk the special one tersebut baru setahun menangani AS Roma dan membawa klub tersebut finish di peringkat keenam Liga Italia musim lalu AS Roma tetap mengakhiri musim dengan gelar juara.

Giallorossi berhasil menjadi kampiun di UEFA Conference League setelah mengalahkan Feyenoord di final.

Gelar tersebut memang kerap dianggap tak bergengsi karena cuma ajang level tiga di Eropa. Namun, gelar juara tetaplah penting bagi pemenang karena didapat dengan susah payah.

Keberhasilan Roma itu juga membuat fans bersorak. Trofi itu menjadi yang pertama buat pasukan Serigala Ibu Kota setelah terakhir kali merasakan juara pada Coppa Italia 2007/2008.

Karl-Heinz Rummenigge selaku legenda sepakbola Jerman menilai Mourinho sudah membuat Roma terlahir kembali. Roma juga dianggap sudah siap untuk menatap musim baru.

"Roma telah dilahirkan kembali sebagai klub penting. Untuk waktu yang cukup lama mereka tidak memenangkan apapun, maka berkat dia Roma berhasil, bukan Liga Champions tetapi kejuaraan yang kurang penting, bagaimanapun mereka menang," kata Rummenigge kepada La Gazzetta dello Sport.

Transfer Gila-gilaan