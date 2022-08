Lee Jun Ho Buktikan Dirinya “Green Flag” di Drama Korea Terbaru Extraordinary Attorney Woo

TRIBUN-TIMUR.COM - Istilah green flag sering kali disebut-sebut oleh remaja Indonesia, green flag sendiri menandai bahwa suatu hubungan layak untuk dipertahankan karena berisi dengan kebaikan.

Baru-baru ini, Baek Yi Jin karakter yang diperankan oleh Nam Joo Hyuk sempat disebut-sebut sebagai cowo green flag karena perlakuannya pada Na Hee do (Kim Tae Ri) di drama Twenty Five Twenty One.

Kemunculan cowo-cowo green flag seperti Baek Yi Jin ini makin digemari, utamanya dikalangan pecinta drakor.

Lee Jun Ho contohnya, beberapa cuplikan video dari drama korea terbaru Extraordinary Attorney Woo, menampilkan perlakuan Jun Ho pada Young Woo yang dinilai mampu meluluhkan hati setiap wanita.

Mengisahkan tentang Woo Young Woo (Lee Eun Bin) yang merupakan seorang pengacara dan bekerja di firma hukum yang sangat terkenal dan juga memiliki citra yang baik.

Woo Young Woo dikenal sebagai pengacara dengan IQ 164, memiliki memori yang luar biasa serta bisa berpikir dengan kreatif.

Poster drama korea terbaru Extraordinary Attorney Woo, menampilkan Young Woo sebagai karakter utama. (NETFLIX)

Simak beberapa perlakuan yang dapat menjadikan (Lee Jun Ho) Kang Tae Oh sebagai cowo green flag:

1. Membantu Young Woo saat berada dalam kesulitan

Saat Young Woo kesulitan menggunakan pintu putar otomatis. Jun Ho dengan sigap menahan pintu tersebut dan membantu Young Woo untuk masuk. (NETFLIX)

Setiap detail perilaku Young Woo, diperhatikan oleh Jun Ho. Ia juga selalu peka dengan setiap hal yang dilakukan oleh Young Woo.

Pertemuan pertama Woo Young Woo dan Lee Jun Ho digambarkan dengan sangat manis.