Tumming Abu Meriahkan Pembukaan Outlet Browcyl Ke-14 di Maros

TRIBUNMAROS.COM, MAROS - Browcyl Makassar, salah satu produk kuliner unggulan kembali membuka outlet terbarunya di Kabupaten Maros, tepatnya di Jl Jendral Sudirman, Jumat, (5/8/2022).

Pada Grand Opening ini juga menghadirkan konten kreator ternama asal Makassar, Tumming - Abu.

General Manager Browcyl, Sunarti Anwar yang ditemui disela grand opening mengatakan memilih Kabupaten Maros sebagai titik ke 14 karena sangat strategis.

“Sesuai dengan hasil survei, kami melihat Maros ini menjadi rest area sebelum pulang kampung, makanya kami mencoba membuka outley di sini,” jelasnya.

Maros juga merupakan outlet kedua diluar kota Makassar setelah Kabupaten Gowa.

Saat ini telah ada 14 outlet Browcyl.

Ia membeberkan dalam pembukaan outlet terbaru ini akan banyak promo yang ditawarkan.

“Hari ini buy one get one free, jadi untuk beli varian apa saja harga Rp50 ribu bisa dapat satu prodak lagi, namun hanya berlaku untuk ini hari saja,” rincinya.

Pihaknya pun menyediakan 1.000 paket untuk hari ini, dan selebihnya akan kembali dijual normal.

Browcyl saat ini juga menampung 20 produk-produk UMKM di sekitarnya.