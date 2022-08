Acer Day 2022 Kembali Hadir, Kenalkan Deretan Produk Baru dan Banjir Promo

Tangkapan layar Virtual kick off launch dan press conference Acer Day 2022 via zoom, Selasa (3/8/2022). Acer Day 2022 kembali hadir mulai 3 Agustus hingga 30 September 2022 mendatang.

TRIBUN-TIMUR.COM - Acer Day 2022 kembali hadir mulai 3 Agustus hingga 30 September 2022 mendatang.

Digelar sejak tahun 2017, Acer Day kali ini usung tema Make Your Green Mark.

Berbagai rangkaian bakal mengisi Acer Day 2022 ini.

Salah satu paling menarik ialah promo seru dan perkenalan berbagai produk terbaru dari Acer.

Demikian disampaikan President of Acer Asia Pan Pacific, Andrew Hou saat gelar virtual kick off launch dan press conference via zoom, Selasa (3/8/2022).

“Kampanye Acer Day telah membantu mempromosikan citra perusahaan yang Muda dan Bergaya. Tahun ini, dengan berfokus pada kehidupan yang berkelanjutan dan seri Vero yang ramah lingkungan, Acer berharap dapat mengumpulkan lebih banyak dukungan untuk mengingatkan semua orang akan tugas kita bersama melestarikan dan merawat Bumi,” kata Andrew Hou.

Produk Baru

Andrew Hou mengatakan, pada Acer Day 2022 ini, turut diperkenalkan sejumlah produk terbaru untuk konsumen di Indonesia.

Beberapa diantaranya, Swift Go (SF314-71), Swift Edge (SFA16-41), Swift X Intel (SFX14-51G), Aspire Vero – Evo (AV14-51),

Aspire 5 Slim (A514-55), Predator Helios 300 (PH315-55) dan lainnya.

Promo