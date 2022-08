Cari Capster Terbaik, Ms Glow For Men gelar Barber Battle di Makassar

Pemenang Barber Battle menerima golden tiket dari Owner MS Glow For Men Makassar Musdalifah Adnen (kanan) dalam gelaran 'Barber Battle: Workshop & Hands On Tour' yang berlangsung di Arma Cafe di Jl Andi Djemma, Rappocini, Makassar, Senin (1/8/2022).

Style cukur rambut peserta barber battle dalam gelaran 'Barber Battle: Workshop & Hands On Tour' yang berlangsung di Arma Cafe di Jl Andi Djemma, Rappocini, Makassar, Senin (1/8/2022).

Peserta Barber Battle menata rambut modelnya dalam gelaran 'Barber Battle: Workshop & Hands On Tour' yang berlangsung di Arma Cafe di Jl Andi Djemma, Rappocini, Makassar, Senin (1/8/2022).

Juri menilai style cukur rambut peserta Barber Battle dalam gelaran 'Barber Battle: Workshop & Hands On Tour' yang berlangsung di Arma Cafe di Jl Andi Djemma, Rappocini, Makassar, Senin (1/8/2022).

Peserta Barber Battle memangkas rambut modelnya dalam gelaran 'Barber Battle: Workshop & Hands On Tour' yang berlangsung di Arma Cafe di Jl Andi Djemma, Rappocini, Makassar, Senin (1/8/2022).

Style cukur rambut peserta barber battle dalam gelaran 'Barber Battle: Workshop & Hands On Tour' yang berlangsung di Arma Cafe di Jl Andi Djemma, Rappocini, Makassar, Senin (1/8/2022).

Sejumlah peserta Barber Battle memangkas rambut modelnya dalam gelaran 'Barber Battle: Workshop & Hands On Tour' yang berlangsung di Arma Cafe di Jl Andi Djemma, Rappocini, Makassar, Senin (1/8/2022).

Sejumlah peserta Barber Battle memangkas rambut modelnya dalam gelaran 'Barber Battle: Workshop & Hands On Tour' yang berlangsung di Arma Cafe di Jl Andi Djemma, Rappocini, Makassar, Senin (1/8/2022).

Peserta Barber Battle memangkas rambut modelnya dalam gelaran 'Barber Battle: Workshop & Hands On Tour' yang berlangsung di Arma Cafe di Jl Andi Djemma, Rappocini, Makassar, Senin (1/8/2022).

Sejumlah peserta Barber Battle memangkas rambut modelnya dalam gelaran 'Barber Battle: Workshop & Hands On Tour' yang berlangsung di Arma Cafe di Jl Andi Djemma, Rappocini, Makassar, Senin (1/8/2022).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Brand MS Glow For Men kembali menggelar Barber Battle, sebuah kompetisi mencari kapster (pangkas & penata rambut) terbaik dari seluruh Indonesia.

Makassar menjadi kota kelima dalam rangkaian MS Glow For Men, untuk mencari bibit capster terbaik di Indonesia.

Kegiatan ini dalam rangka gelaran 'Barber Battle: Workshop & Hands On Tour'. Di mana, sebagai rangkaian dari MS Glow For Men Barber Battle.

Sejumlah peserta Barber Battle memangkas rambut modelnya dalam gelaran 'Barber Battle: Workshop & Hands On Tour' yang berlangsung di Arma Cafe di Jl Andi Djemma, Rappocini, Makassar, Senin (1/8/2022). (TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR)

Brand skin care yang dikhususkan untuk pria ini sebelumnya telah menggelar acara serupa di kota besar, seperti Malang, Lamongan, Denpasar dan Majalegka.

Untuk di Sulawesi Selatan, MS Glow For Men Store & Barber Makassar menjadi tuan rumah yang diikuti sebanyak 103 peserta yang berlangsung di Arma Cafe di Jl Andi Djemma, Rappocini, Makassar, Senin (1/8/2022).

Sejumlah peserta Barber Battle memangkas rambut modelnya dalam gelaran 'Barber Battle: Workshop & Hands On Tour' yang berlangsung di Arma Cafe di Jl Andi Djemma, Rappocini, Makassar, Senin (1/8/2022). (TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR)

Barber Battle sendiri merupakan sebuah kompetisi mencari capster terbaik dari seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh MS Glow For Men.

Dalam acara ini setiap peserta capster diwajibkan dapat memotong rambut dan memberikan style cukur rambut terbaik mereka hanya dengan waktu 30 menit.

Peserta Barber Battle menata rambut modelnya dalam gelaran 'Barber Battle: Workshop & Hands On Tour' yang berlangsung di Arma Cafe di Jl Andi Djemma, Rappocini, Makassar, Senin (1/8/2022). (TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR)

MS Glow For Men sendiri menargetkan 500 peserta yang akan bergabung dalam MS GLOW For MEN Barber Battle Workshop & Hands On Tour.

Setelah Makassar kota selanjutnya yang akan dikunjungi adalah Bekasi. Setiap bulannya akan ada dua kota yang dikunjungi untuk melangsungkan MS Glow For Men Barber Battle Workshop & Hands On Tour.