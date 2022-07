Bawa Bentor dari Makassar Dukung PSM di Parepare, Hendra: Pokoknya Taufan Pawe Is The Best

TRIBUNPAREPARE.COM, PAREPARE - Hendra membawa keluarganya naik bentor dari Kota Makassar ke Parepare demi mendukung PSM Makassar kontra Bali United di Stadion BJ Habibie Parepare, Jumat (29/7/2022).

Setelah puasa mendukung PSM Makassar dalam dua musim terakhir, dahaga Hendra terbayarkan saat juju eja taklukkan serdadu tridatu.

"Rasanya lega PSM Makassar menang 2-0 di kandang sendiri," katanya.

Ayah tiga anak ini, mengucapkan terimakasih kepada Wali Kota Parepare.

Dia kagum dengan kepemimpinan Taufan Pawe yang memberikan fasilitas stadion ke PSM Makassar.

"Apresiasi ke pak wali sangat besar, saya baru lihat wali kota ini betul-betul, beda dengan yang lain," ujarnya.

Saking senangnya, Hendra terbata-bata mengucapkan pujian kepada Wali Kota dua periode itu.

"Pokoknya Taufan Pawe is the best," pungkas Hendra.

Hendra yang berangkat sejak pukul 09.00 pagi dari Kota Makassar sampai pukul 14.00 di Kota Parepare.

Jarak 150 kilo meter di tempuh hendra dengan bentornya demi mendukung PSM Makassar.