Donor Darah Kemenkumham Sulsel Kumpulkan Ratusan Kantong Darah

PALANG Merah Indonesia ( PMI ) mengumpulkan 115 kantong darah pada kegiatan donor darah yang diadakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan ( Kanwil Kemenkumham Sulsel ) dan diikuti 150 orang di Aula Kanwil, Jumat (29/7/2020).

Para pendonor berasal dari Kanwil Kemenkumham Sulsel, Lapas Kelas I Makassar, Rutan Kelas I Makassar, BHP Makassar, Kantor Imigrasi Makassar, Rudenim Makassar, LPP Sungguminasa, dan LPKA Maros.

Adapun, 115 kantong darah tersebut, terdiri dari 31 kantong golongan darah A, 34 kantong golongan darah B, 11 kantong golongan darah AB, dan 39 kantong golongan darah O.



Kepala Divisi Administrasi, Sirajuddin, mengungkapkan bahwa donor darah merupakan bentuk rasa peduli jajaran Kanwil Kemenkumham Sulsel yang menyangkut rasa kemanusiaan.

“Jiwa sosial ini tentunya sangat positif dan dapat memberikan banyak manfaat bagi orang lain,” ungkap Sirajuddin.

Suasana berlangsungnya donor darah yang diadakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan ( Kanwil Kemenkumham Sulsel ) dan diikuti 150 orang di Aula Kanwil, Jumat( 29/7/2020). (DOK KEMENKUMHAM)



Sirajuddin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran PMI dan para pendonor yang sudah bekerja sama dalam mendukung program donor darah ini.

"Semoga kegiatan ini menjadi ibadah buat kita semuanya, terkhusus kepada tim PMI Provinsi Sulsel," ucap Sirajuddin.

Sebelum dilakukan pendonoran darah, calon pendonor wajib mengisi formulir terlebih dahulu.

Kemudian, dilagsungkan observasi oleh petugas medis dengan melakukan wawancara sebagai pemeriksaan kepada calon pendonor.

Pemeriksanaan melibatkan petugas PMI, dengan memeriksa tekanan darah dan Hemoglobin (Hb) darah.

Pendonor yang dinyatakan memenuhi persyaratan, dianggap bisa mendonorkan darahnya.



PMI Provinsi Sulsel ikut mengapresiasi pelaksanaan donor darah Kanwil Sulsel.

Secara tidak langsung, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, apalagi yang memerlukan tranfusi darah.



Kepala Bagian Umum, Basir, Kepala Bagian Program dan Humas, John Batara, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga, Andi Rahmat, beserta dengan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan Fajrin T, Kepala Sub Bagian Humas RB TI Meydi Zulqadri, dan Kasub Keuangan dan BMN, Khomaini, ikut hadir dalam kegiatan ini.(adv/rerifaabdurahman).