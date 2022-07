XL Axiata Tawarkan Obligasi dan Sukuk, Target Masing-masing Rp 5 Triliun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - XL Axiata melaksanakan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk mulai 27 Juli 2022 sampai 10 Agustus 2022.

Sedangkan penjatahan akan dilakukan 26 Agustus dan mencatatkan Obligasi dan Sukuk tersebut pada Bursa Efek Indonesia pada 31 Agustus 2022.

Hal ini dilakukan setelah XL Axiata Tbk mengumumkan rencana penawaran umum untuk Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022.

Demikian yang disampaikan Direktur & Chief Finance Officer XL Axiata, Budi Pramantika, via rilis XL Axiata, Rabu (27/7/2022).

XL Axiata menawarkan masing-masing sebesar Rp1,5 triliun untuk Obligasi dan Sukuk.

Penerbitan ini merupakan bagian dari Program Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk dengan target masing-masing senilai Rp5 triliun.

Program Sukuk Ijarah ini merupakan penawaran dengan nilai terbesar yang pernah diterbitkan oleh korporasi.

Dana hasil dari penawaran ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perusahaan untuk membiayai belanja modalnya guna meningkatkan kapasitas.

Juga memperluas jaringan dan meningkatkan kualitas layanan XL Axiata lebih lanjut.

“Penerbitan ini akan memungkinkan fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk lebih meningkatkan customer experience dan pelaksanaan lebih lanjut dari agenda transformasi terhadap tiga growth engines (Mobile, Enterpise dan Home & Convergence), dengan tujuan mencapai visi perseroan untuk menjadi the no 1 Converged Operator in Indonesia,” katanya.