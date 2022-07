Transaksi Lifestyle Lebih Mudah Bersama Fitur Baru Keluaran Bank Mandiri, Livin’ Sukha

Foto Bersama saat pengenalan fitur Livin’ Sukha pada Super App Livin by Mandiri, Jumat (22/7/2022).

BANK Mandiri meluncurkan fitur Livin’ Sukha pada Super App Livin by Mandiri guna mempermudah transaksi lifestyle di Livin’, Jumat (22/7/2022).

Fitur Livin’ Sukha memungkinkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan transaksi dalam satu aplikasi, sejalan dengan konsep ‘one stop solution for all your lifestyle’.

Nasabah pengguna Livin' by Mandiri dapat menikmati kemudahan transaksi seperti pembelian tiket pesawat, tiket kereta api, entertainment, pembelian voucher gim, pengajuan kredit dan lain-lain tanpa berpindah aplikasi.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi menjelaskan, fitur ini kian melengkapi Livin’ by Mandiri yang tidak hanya menyajikan layanan perbankan yang lengkap namun juga menjangkau berbagai kebutuhan gaya hidup nasabah secara digital.

“Kini, akselerasi digital Livin’ by Mandiri telah berhasil menghimpun seluruh solusi transaksi finansial hingga gaya hidup (lifestyle) dalam satu aplikasi secara mudah, nyaman dan aman,” jelas Darmawan.

Adapun, saat ini fitur Livin’ Sukha juga telah berkolaborasi dengan lebih dari 10 mitra dengan beragam produk dan layanan yang dapat diakses dan dinikmati nasabah secara praktis.

Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan bahwa akan terus mendorong kerjasama dengan berbagai mitra pilihan, sebagai bentuk perluasan bisnis Bank Mandiri ke dalam ekosistem digital.

“Livin’ Sukha telah menjadikan ‘satu aplikasi segalanya easy’, dimana nasabah dapat melakukan transaksi dengan berbagai mitra terpilih menggunakan Livin’ by Mandiri tanpa perlu berpindah ke aplikasi lain,” terang Darmawan.

Fitur Livin’ Sukha Dorong Transaksi Digital Livin’

Dengan kehadiran fitur Livin’ Sukha, Bank Mandiri optimis pertumbuhan transaksi digital khususnya melalui Livin’ by Mandiri dapat meningkat.