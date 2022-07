Berdayakan SDM Lokal Menuju Era Elektrifikasi, Toyota Tegaskan akan Tambah Investasi di Indonesia

Foto bersama Shigeru Hayakawa, Vice Chairman of the Board of Directors of Toyota Motor Corporation dalam pertemuan dengan Menko Airlangga di Tokyo, Jepang, Selasa (26/7/2022).

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyambut baik rencana tambahan investasi pembangunan kendaraan listrik oleh Toyota Motor Company di Indonesia.

Mengenai komitmen ini telah disampaikan langsung oleh Shigeru Hayakawa, Vice Chairman of the Board of Directors of Toyota Motor Corporation dalam pertemuan dengan Menko Airlangga di Tokyo, Jepang, Selasa (26/7/2022).

Pada pertemuan ini, Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Duta Besar RI di Tokyo Heri Ahmadi, Sesmenko Perekonomian dan Dirjen KPAII Kemenperin.

Sedangkan dari TMC dihadiri oleh Shigeru Hayakawa, Vice Chairman of the Board of Directors of Toyota Motor Corporation (TMC), Warih Andang Tjahjono, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia(TMMIN), beserta jajaran Direksi TMC dan TMMIN.

Airlangga menjelaskan bahwa Indonesia dapat dijadikan industrial base produksi Electric Vehicle (EV ) untuk dipasarkan di kawasan ASEAN maupun di Indonesia sendiri.

“Saya meyakini bahwa permintaan kendaraan listrik baik roda empat maupun roda dua di Indonesia maupun di kawasan ASEAN ke depan akan terus meningkat,” kata Airlangga.

Suasana berlangsungnya pertemuan Shigeru Hayakawa, Vice Chairman of the Board of Directors of Toyota Motor Corporation dengan Menko Airlangga di Tokyo, Jepang, Selasa (26/7/2022). (DOK TOYOTA INDONESIA)

Selain itu, Toyota juga dapat berkontribusi dalam penurunan emisi serta penurunan impor bahan bakar fosil dengan mempopulerkan penggunaan Electric Vehicle (EV) di Indonesia.

Sedangkan mengenai rencana untuk menambah beberapa jenis kendaraan Hybrid Electric Vehicle (HEV) sudah masuk dalam pipeline waktu 4 tahun ke depan.

Baca juga: Transaksi Lifestyle Lebih Mudah Bersama Fitur Baru Keluaran Bank Mandiri, Livin’ Sukha

Akio Toyoda selaku President Toyota Motor Corporation, pertama kali menjanjikan komitmen investasi di Indonesia kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan KTT Osaka di 2019 lalu.

Dalam waktu 3 tahun setelahnya, investasi Toyota telah mencapai Rp14 triliun.