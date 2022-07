Menko Airlangga: JBIC Tertarik untuk Masuk ke Sektor Kesehatan dan Pangan Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuannya dengan Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang baru Nobumitsu Hayashi, di Hotel Imperial Tokyo, Jepang, Senin (25/07).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuannya dengan Gubernur Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang baru Nobumitsu Hayashi, menjelaskan jika JBIC punya peran besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Ungkapan itu disampaikan Airlangga Hartarto saat dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Imperial Tokyo, Jepang, Senin (25/07).

Airlangga Hartarto yang didampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, bertemu dengan pimpinan JBIC selama hampir 2 jam.

Tak hanya dalam hal perekonomian, namun JBIC juga berperan untuk pembangunan ekonomi Indonesia sebagai sumber pendanaan maupun penasihat dalam berbagai proyek infrastruktur.

JBIC setiap tahun membuat survei atas perusahaan manufaktur Jepang yang melakukan bisnis di luar Jepang (Survey on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing Companies). Seperti kita ketahui pada survei tahun 2021, dari Daftar “Promising Countries for Overseas Business” , Indonesia masih di peringkat ke-6 atau di bawah Vietnam dan Thailand.

“Indonesia ingin lebih tinggi dari Vietnam dan Thailand, inilah alasan utama kenapa kami menemui JBIC di Tokyo,” ungkap Menko Airlangga.

JBIC memiliki spesialisasi yang salah satunya adalah pembiayaan di sektor energi.

“Beberapa proyek infrastruktur utama seperti Pembangkit Listrik Tanjung Jati-B, Jawa 1, dan pembangkit panas bumi Sarula dan Muara Laboh, serta proyek LNG Tangguh. Proyek-proyek ini menyediakan sumber energi yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi Indonesia.” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga menambahkan bahwa fokus Indonesia untuk dua tahun ke depan adalah memulihkan ekonomi dan kembali mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan, yang salah satunya didukung oleh ketersediaan infrastruktur energi.

Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret untuk melaksanakan transisi energi ke Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk mencapai Nationally Determined Contributions (NDC) pengurangan emisi karbon 29 persen pada 2030. Pemerintah Jepang juga telah melakukan banyak kolaborasi dengan Indonesia dalam pengurangan emisi karbon.