Menko Airlangga Ajak Investor dari Jepang Kembangkan Sistem Smart City di Ibu Kota Nusantara

Dokumentasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto langsung mengajak Takuma Hatano selaku Member of Board of Directors Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development (JOIN), untuk mendukung pengembangan smart city di Ibu Kota Nusantara.Ini disampaikan saat menyambut kedatangan petinggi perusahaan dana investasi untuk infrastruktur asal Jepang di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (21/07).