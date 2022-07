Gelar Dream Wedding Exhibiton, The Rinra Makassar Bidik Transaksi Rp 3 Miliar

Parade model meriahkan pembukaan kegiatan Dream Wedding Exhibition 2022 di Hotel The Rinra, Makassar, Sabtu (21/7/2022). Pameran pernikahan yang dihadiri CEO PHI Anggiat Sinaga, Anggota DPRD Sulsel Andre Prasetyo Tanta, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulsel Ikhsan Mustari melibatkan sebanyak 50 vendor yang berasal dari Makassar dan Bali.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gelaran Dream Wedding Exhibition 2022 di Nusantara Hall lantai 3 The Rinra Makassar resmi dibuka, Kamis (21/7/2022).

Pameran yang berlangsung hingga Minggu (24/7/2022) dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Sulsel Ikhsan Mustari.

Acara pembukaan diawali dengan penampilan apik dari kelompok barongsai Girinaga dan tarian empat etnis dari Dinas Pariwisata Makassar.

Hadir CEO Phinisi Hospitality Indonesia Anggiat Sinaga dan CDO Phinisi Hospitality Indonesia Andre Prasetyo Tanta.

Anggiat Sinaga merasa bahagia karena akhirnya di Makassar sudah bisa mengadakan event Wedding Expo.

“Selamat untuk The Rinra Makassar karena walaupun ini wedding expo pertama yang dihandle oleh The Rinra tapi sudah mampu mendatangkan setidaknya 50-an vendor terbaik dari Kota Makassar bahkan dari Bali," tuturnya.

Marketing Communications Manager The Rinra Makassar Azis Munawir menuturkan selama empat hari pameran, The Rinra menargetkan transaksi sekitar Rp 3 miliar.

Ia optimistis target tercapai. Pasalnya selama pameran, The Rinra dan vendor lainnya menawarkan promo menarik.

Seperti paket pernikahan The Rinra mulai 50 juta ada cashback Rp 2,5 juta plus gratis satu kamar tipe Deluxe, untuk kamar ditawarkan mulai Rp 750 ribu net per malam.

Selain beragam paket nikah menarik, pengunjung juga bisa menikmati beragam kegiatan menarik selama acara berlangsung.

Mulai talkshow pranikah, talkshow bersama vendor fotografi, berbagai perlombaan untuk anak-anak dan ibu-ibu, pertunjukan bakat, hingga fashion show.

Di hari terakhir pameran, akan ada pengumuman pemenang satu unit motor dan paket bulan madu ke Bali.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Wahyudin Tamrin

Baca berita terbaru dan menarik lainnya dari Tribun-Timur.com via Google News atau Google Berita