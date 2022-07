Mahasiswa Fisioterapis Unhas Latih Kesehatan Lansia Lewat Play Plyometric Games

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Hebat Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKM-PM) Prodi S1 Fisioterapi Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin aktif memberi sosialisasi dan edukasi kepada lansia.

Kali ini, Tim Hebat PKM PM Unhas menyasar Posbindu Yayasan Batara Hati Mulia di Kabupaten Gowa.

Temanya “Terapi Aktivitas Lansia melalui Plyometric Exercise sebagai Upaya Pencegahan Risiko Jatuh”.

Para lansia di Posbindu tersebut tercatat memiliki resiko jatuh sangat tinggi.

Terdapat 12 dari 15 lansia mengaku mengalami kejadian jatuh setidaknya sekali dalam seminggu.

"Kami mendapati keluhan tentang kasus jatuh tinggi serta rasa kejenuhan berlanjut dari lansia," ujar Hebat Maha Putera Nusantara, ketua Tim pada Kamis (21/7/2022).

"Makanya itu kami mengadakan program play plyometric games dan lifetime review sebagai solusi dari dua masalah tersebut," sambungnya.

Sebelumnya, tim hebat telah melakukan time up and go test.

Gunanya mengukur kecepatan terhadap aktifitas yang mungkin menyebabkan gangguan keseimbangan.

Tes ini digelar untuk memvalidasi resiko jatuh pada lansia.