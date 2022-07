Harap Tak Ada Sengketa, KPU Makassar Siap Sukseskan Pemilu Damai 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar optimis mampu mengulang pesta demokrasi damai dan sejuk pada 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan komisioner KPU Makassar saat menerima kunjungan manajemen Tribun Timur di kantor KPU, Jalan Antang Rabu (20/7/2022) siang.

Dalam kesempatan itu hadir Wakil Pemimpin Redaksi I Ronald Ngantung, Wakil Pemimpin Redaksi II AS Kambie, Manajer Perusahaan Yunitra, Manajer Iklan Dedi Pakiding.

"Pilkada 2020 lalu berjalan dengan baik, tidak ada konflik, tidak ada sengketa, dan tidak ada dendam, tidak ada trauma antar calon. Kita siap mengulang dan meningkatkan kembali di pesta demokrasi 2024," kata Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar di hadapan manajemen Tribun Timur Rabu (20/7/2022).

Selama ini, gelaran pilkada Makassar sering diwarnai sengketa. Namun pada pilkada 2020, gelaran berlangsung damai.

Saat itu pasangan calon Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando menyampaikan selamat kepada Danny-Fatma beberapa jam setelah perhitungan suara.

Gunawan mengatakan, penyelenggaraan pesta demokrasi damai 2020 tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, salah satunya media.

Eks Ketua AJI Makassar itu melanjutkan, tahapan pemilu 2024 kita sudah dimulai sejak 14 Juli 2022.



Dalam waktu dekat, KPU Makassar akan melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024.



"Tahapan sudah kick off," katanya.



Sementara itu komisioner KPU Makassar lainnya, Endang Sari mengungkapkan keterbukaan pihaknya untuk akses informasi publik.



Menurutnya, pihaknya selalu ini selalu memberikan informasi kepada wartawan siapa saja yang bertanya, selama 1x24 jam.



"Kami kapan pun bisa diakses, bisa dihubungi di WA selama 24 jam. Kami ada grup teman media, di situ wawancara sudah termasuk wawancara resmi, itu jaminan kami ke publik," katanya.



Dalam kesempatan itu, Endang memperkenalkan sejumlah program KPU Makassar. Seperti goes to school, goes to kampus, termasuk menyasar masyarakat.



"Kami juga selama ini bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat dan muballigh untuk membantu sosialisasi kepada masyarakat mengajak menyalurkan hak pilih ke TPS," katanya. (*)