The Rinra Hotel Siapkan Doorprize Motor & Voucher Bulan Madu di Bali untuk Dream Wedding Exhibition

TRIBUN TIMUR/Wahyudin Tamrin

Marketing Communications (Marcom) Manager The Rinra Makassar Azis Munawir (tengah) saat press conference di Rawalangi Hotel The Rinra Makassar, Senin (18/7/2022). Ia menjelaskan Event yang bertajuk Dream Wedding Exhibition. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Nusantara Hall lantai 3 The Rinra Hotel Makassar selama tiga hari, Kamis-Minggu (21-24/7/2022).