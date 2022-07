Sambut HUT RI ke-77, Penghobi Ikan Cupang Gelar Kontes, Berikut Jadwalnya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dalam rangka menyambut Kemerdekaan Indonesia ke-77, penghobi ikan cupang akan menggelar kontes di Makassar.

Kontesnya berlangsung di Warkop Kopi Hari Ini di Jl Andi Jemma nomor 124, Makassar 6-7 Agustus 2022.

Acara ini diselenggarakan dua regulasi, SNI dan IBC

Juri Nasional, Edi Sudardjat, Abdul Mutholib didampingi juri lokal Makassar Francy Hamdani dan Kairin

Biaya pendaftarannya terjangkau hanya Rp 75 ribu untuk pendaftaran online.

Sedangkan pemdaftaran di lokasi ( On The Spot ) Rp 90 rb per ekornya

Ada berbagai hadiah. Juara pertama akan mendapat Rp 250 ribu dan thropy

Juara dua akan mendapat Rp 200 ribu dan thropy

Dan juara ketiga Rp 150 ribu dan thropy

Anda penghobi atau penggemar ikan cupang? Yuk segera daftarkan diri anda.(*)

Laporan TribunTimur.com, Sayyid Zulfadli