Akhir Pekan, Mainan Anak Diskon hingga 70 Persen di TSM Makassar

Tenant Early Learning Centre (ELC) di TSM Makassar yang menawarkan sejumlah diskon up to 30 persen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Akhir pekan ini, Trans Studio Mall Makassar kebanjiran promo dari sejumlah produk mainan anak.

Selain menghibur anak, mainan ini berfungsi sebagai media belajar.

“Mainan edukatif dipercaya dapat meningkatkan kreativitas dan perkembangan anak. Jadi, jangan lewatkan diskon dari sejumlah tenant yang bisa dimanfaatkan orang tua sebagai inspirasi seru mengisi waktu bermain bersama anak di rumah,” ujar Public Relations Executive Trans Studio Mall Makassar, Rizky Maulidiana Haris kepada Tribun-Timur.com, Sabtu (16/7/2022).

Dari tenant Kidz Station di First Floor, ada promo Beli 2 diskon 15 persen.

Untuk pembelian 3 barang atau lebih mendapat diskon 30 persen untuk berbagai koleksi Back to School dari Marvel, Nerf, My Little Ponny hingga Baby Alive.

Berikutnya, tenant Early Learning Centre (ELC) menjual mainan edukatif anak semua umur.

Ada promo Back to School diskon up to 30 persen untuk sejumlah mainan favorit.

Diskon ini bisa dinikmati hingga 20 Juli 2022.

Mainan ELC shape and number puzzle yang semula dijual dengan harga Rp299.000 kini bisa dibeli seharga Rp209.300.

Selain itu ada Mideer Kids Storybook Torch yang dijual dari harga Rp329.000, kini bisa ditebus seharga Rp230.300.