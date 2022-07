Tingkatkan Individual Skill dan Strategi Bisnis, KALLA Learning Center Adakan 3 Pelatihan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – KALLA Learning Center kembali membuka tiga pelatihan selama bulan Juli ini.

Tiga pelatihan tersebut yakni Effective Communication & Presentation Skill, Problem Solving & Decision Making (PSDM), dan Strategic Business Design.

Pertama adalah Effective Communication & Presentation Skill.

Pelatihan ini akan dilaksanakan di Saoraja Ballroom Wisma Kalla selama dua hari, Sabtu dan Minggu (16-17/7/2022).

Training Center Department Head Holding Kalla Group Rusli Manaf mengatakan pelatihan ini bertujuan untuk memahami tiga konsep mendasar dalam komunikasi

Seperti how the communication brain works, how the presentation psychology works and the 3 magic ingredients of amazing presentations.

Pemateri dalam pelatihan ini adalah seorang Strategic Marketing Consultant dan Pakar Psikologi Bisnis Ralie Karya Agriawan.

"Biaya pelatihan ini sebesar Rp 1,5 juta per peserta," katanya kepada Tribun-Timur, Jumat (15/7/2022).

Kemudian pelatihan selanjutnya adalah Problem Solving & Decision Making (PSDM).

Pelaksanaanya diagendakan di Saoraja Ballroom Wisma Kalla juga selama dua hari, Selasa dan Rabu (26-27/7/2022).