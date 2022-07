Idul Qurban, Sumber Inspirasi Kemanusiaan Masa Depan

Oleh Dr. H.M Amir Uskara

Ketua Fraksi PPP DPR RI



IDUL Qurban mempunyai makna yang sangat dalam. Yaitu: hidup adalah sebuah "pengurbanan" untuk manusia lain demi cinta survivalitas kemanusiaan.

Ketika Nabi Ibrahim bermimpi agar putranya, Ismail, dikurbankan (baca: disembelih) -- sejatinya, Allah sedang menguji Ibrahim -- sejauh mana keikhlasan Sang Khalilullah berkurban untuk masa depan umat manusia.

Allah yang menghargai kehidupan tidak mungkin meminta Ibrahim untuk membunuh anaknya dalam realitas. Pastilah perintah itu bersifat spiritual. Dan saat itu, Ibrahim tak berpikir panjang -- sami'na wa ato'na -- terhadap titah Allah melalui mimpi itu.

Sebagai orang beriman, Ibrahim selalu berpikir positif terhadap perintah Tuhannya. Bagaimana what nex-nya dari perintah itu, meski sepintas amat kejam (membunuh anak), Ibrahim tak peduli. Kenapa? Karena niscaya perintah Allah dalam bentuk apa pun merupakan "ujian" yang bila lulus, hasilnya positif.

Ibrahim benar. Ketaatan kepada perintah Allah tanpa reserve itu membuahkan tiga hasil positif. Pertama, Ibrahim diangkat kemuliaannya lebih tinggi oleh Allah karena ketaatan totalnya itu.

Kedua, Ibrahim mampu melepaskan "kemelekatan" atau unbinding terhadap sesuatu yang selain Allah. Keduanya, adalah keberhasilan Ibrahim secara vertikal. Dalam hal ini, keberhasilan Ibrahim dalam membuktikan keimanannya secara total kepada Allah.

Sedangkan keberhasilan ketiga adalah ketaatan untuk berkorban demi kemanusiaan. Dalam hal ini pelajaran "qurban" tersebut adalah pembentukan karakter manusia agar rela berkurban untuk sesama manusia tanpa melihat agama, suku, dan warna kulit.

Berkurban -- pinjam istilah Neale Donald Walsch dalam bukunya yang fenomenal Conversation with God -- adalah basis hubungan manusia masa depan. Di era kapitalis seperti sekarang, hubungan relasional manusia adalah bagaimana "mendapat" sesuatu dari orang lain (to take).

Pertanyaan standarnya: jika kita bekerja untuk orang lain, apa yang kita dapat dari orang lain tersebut. Mendapatkan atau to take adalah basis relasional hubungan antar-manusia.