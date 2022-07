Anggiat Sinaga Lantik Dr Andi Burhanuddin Sebagai Ketua BPC PHRI Jeneponto

TRIBUN-TIMUR.COM, JENEPONTO - Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia/PHRI Sulsel Anggiat Sinaga melantik Dr Andi Burhanuddin Muslini MSi sebagai ketua BPC PHRI Jeneponto di Cafe Dalle 5151, Sabtu (2/7/2022)

Dr Andi Burhanuddin dilantik bersama Dr. Verawati MPd sebagai Sekertaris beserta anggota lainnya.

Mewakili Pemda Jeneponto, hadir Sekretaris Daerah Muh Arifin Nur MH, Kadis Pariwisata Elly Isriani Arief dan Dandim Jeneponto.

Tak hanya melantik, Anggiat Sinaga juga memberikan pelatihan kepada anggota BPC PHRI Jeneponto

30 Peserta Training yang hadir diberikan pelatihan tentang Service Excellence.

Selain itu, ada pelatihan "How to Make Various Drink "Tala" Palm Fruit" atau bagaimana cara membuat racikan minuman dengan bahan dasar buah Tala.

Ketua BPC PHRI Jeneponto Andi Burhanuddin Muslini mengaku bersyukur mendapat kesempatan berperan langsung di PHRI.

"Kami mengucapkan terima kasih dan rasa syukur sudah diberikan kesempatan mempunyai andil dan peran dalam perkembangan industri pariwisata khususnya hotel dan restoran," kata Andi Burhanuddin

"Semoga dengan kepengurusan baru ini dapat membangkitkan kembali industri pariwisata di Jeneponto" sambungnya.

Anggiat Sinaga optimis industri pariwisata Jeneponto akan semakin meningkat.