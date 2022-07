bank bjb Raih Penghargaan Indonesia-Turkiye Global Leaders Business Forum & Award II 2022

handover

bank bjb kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih penghargaan The Best Global Company 2022 dalam ajang internasional Indonesia-Turkiye Global Leaders Business Forum & Award II 2022. Prestasi serupa juga diraih Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi sebagai The Best Global Leaders 2022. Acara yang digelar Majalah Economic Review ini berlangsung pada Senin 6 Juni 2022 di Istanbul-Turkiye.