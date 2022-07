HMJ Pendidikan Bahasa Inggris Unismuh Makassar Gelar Kompetisi Tingkat Nasional

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Program Studi Bahasa Inggris (PBI) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menggelar EDSA Competition 2022 (EDCOM) di Gedung Iqra Unismuh, Selasa-Jumat (28-1/6/2022)

Wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan(FKIP) Dr Muhammad Akhir hadir membuka kegiatan ini

Hadir pula Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Dr Ummi Khaeraty Syam dan sivitas akademik.

EDCAM 2022 mengusung tema " Be Creative and Competitive in The Millennial Era".

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari “Celebes Specta Competition” tahun 2019 silam.

Muh Akhir mengatakan EDCOM merupakan program kerja bidang bakat dan minat English Department Student Association (EDSA) Unismuh Makassar Periode 2021-2022.

"Jadi, program ini mengacu kepada eksplorasi bakat pelajar pegiat kompetensi se-Indonesia," ujar Wakil Dekan III

Item lomba yang dipertandingkan yakni badminton, news Report, speech dan MTQ.

Ketua Prodi PBI Unismuh Makassar Dr Ummi Khaerati Syam turut memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini.

Sebab, dapat menjadi wadah meningkatkan diri mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum.