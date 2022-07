Suardi Saleh Harapkan IAI Barru Mampu Menjamin Ketersediaan Obat Bermutu

TRIBUNBARRU.COM, BARRU - Bupati Barru, Suardi Saleh hadiri Pelantikan Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang Barru Periode 2022-2026.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Youtefa Barru, Jl Sultan Hasanuddin, Kelurahan Coppo' Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulsel, Minggu (26/6/2022).

Saat ini organisasi Apoteker Barru ini, dipimpin oleh Apt H Taswi, dan Sekretaris Apt Sukmawati, serta

Bendahara Apt Wirda dan 22 orang anggota struktural pengurus lainnya yang telah dilantik.

Pelantikan Pengurus IAI Barru ini bartajuk 'Revitalisasi Organisasi, One Step, One Goal, One Dream, Menuju Organisasi Lebih Baik'.

Pelantikan pengurus tersebut juga dirangkai dengan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Barru kedepannya.

Dalam arahannya, Bupati Suardi Saleh mengucapkan selamat atas pelantikan dan Rakercab IAI Cabang Barru masa bakti 2022-2026.

"Alhamdulillah, selamat untuk pengurus IAI Cabang Barru, dan sebuah kesyukuran bisa bersama hari ini, dilantik dan insya Allah nantinya akan mengemban misi mulia organisasi yakni terwujudnya masyarakat yang sehat, baik itu fisik maupun mental," sebut Suardi Saleh.

Pihaknya berharap agar IAI Cabang Barru dapat bekerjasama dan mampu menjamin ketersediaan obat yang bermutu, baik dari sisi keamanan maupun efektivitas.

"Saya berpesan agar IAI Cabang Barru, selain sebagai wadah perhimpunan apoteker juga menjadi organisasi profesional dan betul-betul memahami kode etik apoteker dan beraktivitas sesuai ketentuan yang dijamin oleh regulasi," tandasnya.

"Harapannya agar organisasi bukan sekedar seremoni tetapi kedepan menjadi mitra kesehatan yang mampu memberikan pelayanan kesehatan optimal kepada masyarakat," harapnya.