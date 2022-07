Foto: Wardah Cosmetic Gelar Beauty Class, Promosi Produk Instaperfect ke Karyawan Bank

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Wardah Cometic menghadirkan beauty class bagi staf dan karyawan bank di Bank Mandiri Jl Ratulangi Makassar, Jumat (24/6).

Beauty class yang digelar sebagai bagian untuk sharing tutorial make up dengan menggunakan produk andalan Wardah juga sekaligus memperkenalkan produk make up berkualitas yakni Instaperfect by Wardah Cosmetics.

Produk premium yang dihadirkan Wardah sangat sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Dimana akan membantu perempuan dengan berbagai profesi untuk dapat tampil cantik dan meningkatkan kepercayaan diri.

Mulai dari wanita karir, perempuan mandiri dan bagi mereka yang memiliki segudang aktifitas.

Wardah Instaperfect juga menghadirkan keunggulan, diantaranya pemakaian yang tidak rumit tapi memberikan hasil yang maksimal dan bisa digunakan saat dimana saja.

Memberikan hasil riasan sempurna sepanjang hari.

Beberapa produk yang digunakan diantaranya, BB Cushion yang punya kandungan SPF untuk melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari, Lipstik yang memberikan hasil matte namun terlihat sedikit glossy sehingga bibir terjaga kelembabannya karena terbuat dari bahan-bahan alami.

Di varian Wardah Instaperfect, ada juga Blush On yang berbentuk krim padat dengan sponge khusus, mengandung pigmen mineral dan shea butter yang bikin wajah tampak segar dan berseri.

Tak hanya itu, sebelum make up juga diajarkan untuk menggunakan base makeup yang berfungsi menjadikan kulit wajah halus dan bisa menyamarkan pori-pori dengan sekali saja.

Nah, cocok untuk Anda yang punya masalah dengan bekas jerawat, mata panda, dan bintik hitam maka Quick Fix Correct Concealer bisa menjadi solusinya.

Persoalan alis yang tidak rata dan cenderung lebat, bisa menggunakan Browflash 3 in 1 Brow Perfector dari wardah dengan berbagai pilihan warna yang bisa dipilih dan menghasilkan alis yang cantik dan alami.

Total setidaknya ada 11 varian produk Instaperfect yang membuat tampilan riasan wajah semakin paripurna dengan langkah pengaplikasian yang mudah.(*)