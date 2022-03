Tim Bioetika Fakultas Kedokteran UMI Presentasi di World Conference Bioetichs Portugal

Tim Bioetika Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar di 14th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law di Porto, Portugal, 7 Maret 2022.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Bioetika Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar terlibat di even internasional bertajuk 14th World Conference on Bioethics, Medical Ethics and Health Law.

Kegiatan tersebut berlangsung di Porto, Portugal, 7-10 Maret 2022.

Tim bioetika, humaniora dan profesionalisme FK UMI mempresentasikan dua laporan kasus dilema etik.

Yaitu kasus kehamilan dengan karsinoma colon yang ditinjau dari aspek medis dan etik yang dilaporkan melalui presentasi poster.

Kedua adalah laporan kasus tentang kehamilan dengan HELLP Syndrome dan Eklampsia yang ditinjau dari aspek medis dan etik-profesionalisme dimana laporan kasus ini diberikan kesempatan untuk presentasi oral.

Adapun tim bioetika Fakultas Kedokteran yang ikut hadir yakni Prof Syarifuddin Wahid, Dr Nasrudin AM, dr Erlin Syahril, dan dr Muhammad Mursyid.

Tim Dosen Bioetika FK UMI dapat bertemu dan bertukar pikiran serta pemahaman tentang masalah-masalah etik dari semua disiplin ilmu kedokteran.

Kegiatan tersebut dimulai dengan opening ceremony oleh Chair Bioethics, dilanjutkan dengan konferensi, simposium, presentasi oral dan presentasi poster dengan total jumlah kurang lebih 700 makalah ilmiah.

"Tentu momen conference sangat strategis bahwa tim bioetika, humaniora dan profesionalisme FK UMI bisa melakukan share pengalaman dan bagaimana menganalisis masalah-masalah etik dari berbagai aspek, khususnya dari aspek etika kedokteran dari berbagai negara," ucap Prof Syarifuddin Wahid.

Ilmu bioetika sifatnya sangat general untuk seluruh disiplin ilmu kedokteran dan diharapkan kedepannya menjadi salah satu bagian dalam mengawal pendidikan kedokteran dan pengambilan keputusan kedokteran yang lebih baik kedepannya.

"Karena pendidikan tidak hanya menempatkan kompetensi pengetahuan kedokteran saja, terutama adalah juga bagaimana kompetensi, pengetahuan dan keterampilan etika yang baik dalam pelayanan kedokteran di rumah sakit, praktik, dan dimana saja," paparnya.(*)