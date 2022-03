Persib Bandung dan Bali United Berebut Raih Juara Liga 1 2021/2022, Ini Tiga Laga Terakhir Keduanya

TRIBUN-TIMUR.COM - Dua tim berpeluang meraih juara Liga 1 2021/2022 musim ini. Bali United dan Persib Bandung.

Keduanya kini berada di papan atas klasemen sementara Liga 1 2021/2022. Bali United berada di peringkat pertama dengan 66 poin, dan Persib Bandung berada di peringkat kedua dengan 63 poin.

Tiga tim di bawahnya, Bhayangkara FC, Persebaya Surabaya, dan Arema FC, berada di urutan ketiga, empat, dan kelima. Mereka juga punya peluang untuk menjadi juara dengan catatan menang di sisa laga pertandingan dan Bali United mengalami kekalahan.

Adapun jarak Persib dengan tim di bawahnya, yakni Persebaya terpaut selisih 5 poin. Artinya, pertarungan juara itu memungkinkan terjadi antara Persib dan Bali United.

Melihat jadwal sisa pertandingan kedua tim, keduanya sama-sama menyisakan tiga laga. Berikut ini tiga laga tersebut

Persib

vs Madura United : Minggu 13 Maret 2022

vs Persebaya: Minggu 19 Maret 2022

vs Persik Kediri: Rabu 23 Maret 2022

Bali United

vs Arema FC : Selasa 15 Maret

vs Madura : Senin 21 Maret 2022

vs Persebaya : Jumat 25 Maret 2022

Bagi Persib dan Bali United, tiga laga terakhir itu wajib menang untuk memantapkan langkah meraih gelar juara Liga 1 musim ini.