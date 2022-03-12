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Tindakan Asusila di Makassar

Foto; Potret AKBP M, Perwira Polisi Diberhentikan Tidak Hormat Gegara Perkosa Anak di Bawah Umur

Potret Perwira Polda Sulsel, AKBP M pelaku pemerkosa anak di bawah umur resmi dipecat.Sidang kode etik diadakan di Mapolda Sulsel, Jumat (11/3/2022)

Penulis: Sanovra Jr | Editor: Sukmawati Ibrahim
zoom-inlihat foto Foto; Potret AKBP M, Perwira Polisi Diberhentikan Tidak Hormat Gegara Perkosa Anak di Bawah Umur
SANOVRA/TRIBUN TIMUR
Tersangka pemerkosaan anak di bawah umur, AKBP M menghadiri sidang pemetan secara tidak hormat, Jumat (11/3/2022). Sidang kode etik diadakan di Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar. 

TIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Potret Perwira Polda Sulsel, AKBP M pelaku pemerkosa anak di bawah umur resmi dipecat.

Potret Perwira Polda Sulsel, AKBP M pelaku pemerkosa anak di bawah umur resmi dipecat, Jumat (11/3/2022).
Potret Perwira Polda Sulsel, AKBP M pelaku pemerkosa anak di bawah umur resmi dipecat, Jumat (11/3/2022). (SANOVRA/TRIBUN TIMUR)

Sidang kode etik diadakan di Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat (11/3/2022) siang.

Dalam sidang tersebut memustuskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap AKBP Mustari.

Tersangka pemerkosaan anak di bawah umur, AKBP M menghadiri persidangan dengan seragam dinas.

Tersangka pemerkosaan anak di bawah umur, AKBP M menghadiri persidangan dengan seragam dinas, Jumat (12/3/2022).
Tersangka pemerkosaan anak di bawah umur, AKBP M menghadiri persidangan dengan seragam dinas, Jumat (12/3/2022). (SANOVRA/TRIBUN TIMUR)

Lengkap dengan pangkat perwira dua melati yang menempel di pundaknya.

AKBP M melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf B Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

AKBP M terakhir menjabat sebagai Kasubdit Fasharkan Ditpolair Polda Sulsel. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR

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