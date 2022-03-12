Tindakan Asusila di Makassar
Foto; Potret AKBP M, Perwira Polisi Diberhentikan Tidak Hormat Gegara Perkosa Anak di Bawah Umur
Potret Perwira Polda Sulsel, AKBP M pelaku pemerkosa anak di bawah umur resmi dipecat.Sidang kode etik diadakan di Mapolda Sulsel, Jumat (11/3/2022)
Penulis: Sanovra Jr | Editor: Sukmawati Ibrahim
SANOVRA/TRIBUN TIMUR
Tersangka pemerkosaan anak di bawah umur, AKBP M menghadiri sidang pemetan secara tidak hormat, Jumat (11/3/2022). Sidang kode etik diadakan di Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar.
TIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Potret Perwira Polda Sulsel, AKBP M pelaku pemerkosa anak di bawah umur resmi dipecat.
Sidang kode etik diadakan di Mapolda Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Jumat (11/3/2022) siang.
Dalam sidang tersebut memustuskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap AKBP Mustari.
Tersangka pemerkosaan anak di bawah umur, AKBP M menghadiri persidangan dengan seragam dinas.
Lengkap dengan pangkat perwira dua melati yang menempel di pundaknya.
AKBP M melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf B Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
AKBP M terakhir menjabat sebagai Kasubdit Fasharkan Ditpolair Polda Sulsel. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
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