Hotel di Makassar Hadirkan Aneka Promo Kuliner, dari BBQ AYCE, Beef Katsu, Hingga Sop Tulang

Makassar, Tribun - Sejumlah hotel di Makassar menghadirkan aneka promo kuliner, untuk warga Makassar. Cocok bagi warga Makassar yang suka menikmati santapan lezat.

Hotel MaxOne Makassar, misalnya menghadirkan menu spesial Maret Beef Katsu.

Sales & Marketing Manager MaxOne Hotel & lResort Makassar, Mustahab Nur Iman menjelaskan menu ini dihadirkan karena melihat trend makanan Asia terkhusus Jepang dan Korea sedang banyak digemari.

“Kami mencoba untuk menghadirkan menu ini untuk menjadi salah satu promo kami di bulan Maret,” jelas Amank sapaan akrabnya saat dihubungi Tribun-Timur.com, Selasa (8/3/2022).

Amank mengatakan bahwa menu tersebut bakal menjadi penebus rasa ingin menikmati makanan ala Jepang.

Menu Beef Katsu Hotel MaxOne Makassar dihadirkan dari daging sapi impor.

Daging tersebut digoreng dengan remah roti goreng mentega. Kemudian disajikan dengan lada hijau, pok choy, dan juga saus jamur hitam. Harganya Rp66 ribu per porsi.

Sajian spesial juga dihadikan oleh Hotel The Rinra, Jl Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, sup tulang sapi spesial.Sajian kuliner spesial ini dapat dipesan dan dinikmati setiap hari di Lontar Dining lantai 3 The Rinra..

Sebelum disajikan, daging sapi yang masih lengkap dengan tulangnya dimarinasi dengan bumbu khusus dari rempah-rampah.

Juga bahan-bahan yang diracik dengan takaran yang seimbang sehingga menghasilkan tekstur daging yang empuk dan bercita rasa khas. Menu spesial itu dihargai Rp110 ribu per porsi.

Kemudian hotel TerasKita juga menghadirkan aneka promo di Canting Restaurant. Menyuguhkan Freezy Coffee Rp35 ribu per gelas, Avocado Coffee Jelly Rp35 ribu, gelas, Ikan Woku Rp55 ribu per porsi, Ayam Palekko Rp55 ribu per porsi.