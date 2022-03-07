Golkar Unggul di 3 Dapil Sulsel, PPP Mengejar di Dapil 1
Survei itu dipresentasekan dalam kegiatan Workshop Political Marketing PPP Sulsel di Hotel Claro Sabtu (26/2/2022) lalu.
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Dua tahun menuju pemilu legislatif 2024, Partai Golkar teratas di tiga daerah pemilihan Sulawesi Selatan.
Hal itu tertera dalam survei lembaga Polmark Indonesia.
Survei itu dipresentasekan dalam kegiatan Workshop Political Marketing PPP Sulsel di Hotel Claro Sabtu (26/2/2022) lalu.
CEO PolMark Indonesia Eep Saefullah Fatah memetakan tiga dapil Sulsel.
Di dapil Sulsel 1, elektoral Golkar mencapai 16,9 persen. Posisi kedua ditempat PPP sebesar 16,8 persen, ketiga Gerindra 8,3 persen.
Sementara di dapil Sulsel 2, elektoral Golkar mencapai 23,2 persen. Disusul Gerindra 10,4 persen, dan Nasdem 5,6 persen.
Sementara dapil Sulsel 3, elektoral Golkar mencapai 22,4 persen, disusul Nasdem 14,8 persen, dan Gerindra 5,8 persen.
Hingga berita ini diterbitkan Eep Saefullah Fatah belum mau memberikan komentar soal hasil surveinya tersebut.
Pesan WhatsApp ataupun telepon kepada Eep Saefulloh belum mendapat jawaban.
Dalam pemilu 2019 lalu, Golkar di bawah komando HAM Nurdin Halid keluar sebagai pemenang dengan capaian 13 kursi.