Kalla Toyota Day Berakhir Besok, Beli Mobil Toyota Hemat hingga Rp 30 Juta

Pelanggan sedang mengamati fitur dari Toyota All New Veloz beberapa waktu lalu. Kalla Toyota Day kembali hadir, Jumat-Minggu (4-6/3/2022).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota Day kembali hadir mulai hari ini, Jumat-Minggu (4-6/3/2022).

Masyarakat cukup mengunjungi showroom Kalla Toyota yang tersebar di wilayah Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra.

Khusus pemesanan kendaraan di Kalla Toyota Day, Kalla Toyota memberikan special benefit hadiah langsung berupa voucher belanja jutaan rupiah.

Marketing Manager Kalla Toyota, Mifta Farid S Putra mengatakan, pelanggan yang ingin memiliki Toyota All New Raize dan All New Avanza, ini adalah waktu yang tepat.

Sebab, Kalla Toyota memberikan special offer PPnBM All New Raize 1.2 G M/T mulai Rp 223 jutaan, dan All New Avanza 1.5 G M/T mulai Rp 238 jutaan.

Tak hanya program spesial PPnBM, Kalla Toyota juga menghadirkan program bertajuk Race to Win.

Pelanggan berkesempatan mendapatkan angsuran ringan mulai Rp 2 jutaan dan DP mulai 15 persen.

“Kalla Toyota juga memberikan gratis servis hingga 4 tahun,” kata Mifta via rilis, Jumat (4/3/2022).

Relaksasi PPnBM juga memberikan keuntungan lebih bagi calon pelanggan.

All New Raize A.2G M/T diberbagai wilayah mendapatkan potongan harga hingga Rp 10 jutaan.