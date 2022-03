Foto: Launching All New Honda Vario 160 di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM/DIWAN

Pengunjung mengamati All New Honda Vario 160 di atrium Trans Studio Mal, Jumat (4/3/2022). Astra Motor (Asmo) Sulawesi Selatan (Sulsel) selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon akan menggelar launching All New Honda Vario 160 dengan berbagai kegiatan menarik. tribun timur/muhammad abdiwan