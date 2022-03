120 Alumni Ikuti Mubes IKA Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar musyawarah besar (Mubes).

Acara tersebut berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Djemma No 130, Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Jumat dan Sabtu (4-5/3/2022).

Ketua Panitia Pelaksana, Muhammad Ismak mengatakan, mubes ini akan dihadiri 120 peserta terdiri dari 16 fakultas dan 13 wilayah.

"Jumlah ini adalah konsekuensi dari perubahan anggaran dasar hasil mubeslub yang mengatur metode proporsional dari jumlah kepengurusan fakultas," katanya.

Tema yang diangkat pada mubes kali ini, kata Muhammad Ishak, ialah "Kolaborasi untuk Negeri".

Ia berharap dengan tema tersebut, alumni dapat mempertegas dan memperkuat kerja sama dan menghasilkan ide serta gagasan secara bersama-sama.

"Mari kita, IKA Unhas wujudkan secara nyata program ke depan sesuai dengan tema mubes ini," ucapnya.

Sebelumnya, mubes IKA Unhas ini didahului temu ilmiah yang dilaksanakan secara daring dan luring di Aula Prof Baharuddin Lopa pada Kamis (3/3/2022) kemarin.

Hadir 15 pemateri yang semuanya adalah alumni Unhas.

Pada acara pembukaan mubes ini, turut hadir sederet tokoh.