All New Honda Vario 160 Besok Launching di TSM Makassar, Ada Promo Potongan Tenor hingga 5 Kali

All New Honda Vario 160 segera mengaspal di Kota Makassar.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - All New Honda Vario 160 segera mengaspal di Kota Makassar.

Peluncuran bakal dikalukan Astra Motor (Asmo) Sulawesi Selatan (Sulsel) selaku main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon.

Akutik premium sporti berperforma tinggi tersebut akan diluncurkan di Trans Studi Mall (TSM) Makassar, Jumat (4/3/2022) besok.

Rangkaian launching pun bakal digelar hingga Minggu (6/3/2022).

Beragam kegiatan menarik akan memeriahkan launching All New Honda Vario 160.

Seperti Moblie Legend Competition, Dance Cover Competition, Photo Competition dan penampilan special dari musisi Rizcky De Keizer, serta Motherspray Band.

Acara ini juga akan diwarnai dengan berbagai kuis interaktif dengan hadiah jutaan rupiah.

Tidak hanya itu, Asmo Sulsel juga hadirkan promo special berupa potongan tenor hingga 5 kali untuk pembelian All New Honda Vario 160.

Ada juga diskon 10 persen Honda Genuine Apparel (HGA), serta promo service atau ganti spareparts cukup bayar Rp5 ribu.

Pengunjung juga dapat merasakan langsung sensasi menunggangi berkelas All New Honda Vario160 di area booth test ride.

Manager Marketing Astra Motor Sulsel untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Barat Gangga Nanda Adi mengatakan bahwa berbagai inovasi desain, teknologi, dan fitur hadir di All New Honda Vario 160.

Itu sebagai motor impian bagi para pecinta skutik premium yang menginginkan sepeda motor berperforma tinggi dengan desain lebih besar, canggih dan membanggakan.

“Berbagai keunggulan dari skutik All New Honda Vario akan kami padukan dengan beragam rangkaian kegiatan menarik yang akan memberikan hiburan special untuk pecinta sepeda motor Honda,” kata Gangga via rilis, Rabu (2/3/2022).

Gangga menuturkan bahwa skutik terbaru ini menghadirkan mesin 160cc dengan 4 katup eSP+ serta desain premium sporti pada All New Honda Vario 160.

“Kami yakin, beragam fitur baru tersebut akan memberikan pengalaman berkendara sehari-hari yang lebih menyenangkan,” tutur Gangga.