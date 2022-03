Jeritan Rakyat Rusia Usai Dijatuhi Sanksi Ekonomi, Mata Rubel Kini Tak Ada Gunanya

TRIBUN-TIMUR.COM - Mata uang Rubel Rusia jatuh tajam pada perdagangan Senin (28/2/2022) pagi.

Bank Sentral Rusia terpaksa menaikkan lebih dari dua kali lipat suku bunga utamanya menjadi 20 persen sebagai langkah darurat setelah Barat memberlakukan sanksi ekonomi lebih lanjut selama akhir pekan.

Ini termasuk keputusan Barat untuk membekukan cadangan mata uang utama Rusia yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sanksi Barat ini berpotensi menghancurkan stabilitas keuangan negara itu.

Salah seorang warga Kota Moskow, Katya, mengatakan kepada The Independent:

“Kartu bank Rusia saya tidak berfungsi lagi. Saya juga ingin menukar rubel yang saya miliki dengan uang tunai, tetapi nilai tukarnya sangat buruk sehingga tidak ada gunanya”, kata Katya.

Rubel terjun ke angka 29 persen pada pekan ini dengan 119 per dolar AS.

Penurunan drastis ini membuat Rusia mencetak nilai kerugian baru sepanjang tahun 2022.

Bahkan diprediksi anjloknya nilai tukar Rubel, akan terus berlanjut hingga batas waktu yang tak bisa ditentukan.

“Begitu bisnis dibuka di Vladivostok, tidak ada seorang pun di dunia yang ingin membeli rubel, bahkan Bank Sentral Rusia,” kata Tim Harcourt, kepala ekonom di Institute for Public Policy and Governance di University of Technology Sydney