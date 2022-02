Tak Ada Netter Percaya Kalau Kuliah di Oxford, Wirda Mansur Akhirnya Jawab Itu Bohong atau Benar

TRIBUN-TIMUR.COM - Publik lagi-lagi menyoroti putri Ustaz Yusuf Mansur, Wirda Mansur belakangan ini.

Setelah muncul desas desus warganet yang menyebut jika putri pertama ustaz Mansur itu bohong soal riwayat pendidikannya.

Tahu kalau namanya lagi ramai diperbicangkan, Wirda Mansur akhirnya muncul dan buka suara.

Wanita 29 kelahiran November 2001 ini memberikan klarifikasinya melalui Instagram Story akun pribadinya @wirda_mansur, Rabu (23/1/2020).

"Hallo semuanya, oke, jadi di sini gua mau meluruskan yang lagi viral belakangan ini.

Gua juga nggak ngerti gitu aja kok viral, but its okay, nggapapa, i'm very open to you, gua mau meluruskan semuanya," kata Wirda di awal video seperti diberitakan Tribunnews, Rabu (24/2/2022).

Kemudian, pemilik nama lengkap Wirda Salamah Ulya Mansur ini justru menyebut jika kabar yang beredar bohong.

Ia menegaskan bukan tiga universitas yang bereda, namun dirinya justru menempuh pendidikan di empat universitas.

"Yang bilang gua kuliah di tiga kampus, iya, itu bohong. Karena yang bener empat shay," beber Wirda Mansur.

Wirda Mansur menjelaskan mengapa riwayat pendidikannya bisa berbeda-beda.