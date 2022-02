Buruan! Kalla Toyota Day Berakhir 25 Februari, ini Jejeran Promonya, Bisa Dapat Agya Juga Loh

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota kembali meghadirkan Kalla Toyota Day untuk kali kedua.

Program ini memberikan penawaran spesial bagi masyarakat yang ingin membeli unit Toyota.

Kalla Toyota memberikan angsuran ringan mulai dua jutaan rupiah atau DP mulai 10 persen.

Namun sayang, promo ini hanya berlaku mulai hari ini, Rabu (23/2/2022) hingga Jumat (25/2/2022) mendatang.

Marketing Manager Kalla Toyota, Mifta Farid S Putra mengatakan bahwa di Kalla Toyota Day, pelanggan berkesempatan mendapatkan beragam promo menarik.

Mulai dari free servis hingga 4 tahun, kesempatan menukarkan unit kendaraan lama pelanggan dengan Toyota baru dengan subsidi trade in hingga jutaan rupiah.

“Selain itu, Kalla Toyota juga memberikan program test drive berhadiah dua unit All New Avanza CVT TSS dan tiga unit Benelli Panarea,” katanya via rilis, Rabu (23/2/2022).

Mifta pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan promo tersebut.

“Silahkan manfaatkan kesempatan spesial ini sebaik-baiknya. Karena di Toyota, semua lebih mudah,” ajak Mifta.

Berkesempatan Dapat Toyota Agya

Pelanggan yang melakukan SPK selama periode Januari dan Maret 2022, berkesempatan mendapatkan grand prize berupa 1 unit Toyota Agya.

Pengundian akan digelar pada Maret 2022 mendatang.

Pelanggan juga dapat mengunjungi cabang Kalla Toyota terdekat untuk melakukan test drive unit Toyota Avanza.

Di test drive, pelanggan bisa berkesempatan menangkan undian mobil dan motor.(Tribun-Timur.com)