2 Ribu Pengurus Golkar Makassar Siap Lawan Nasdem Jadi Pemenang 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Berkisar 2 ribuan pengurus baru DPD Partai Golkar Makassar telah direkrut dari berbagai elemen masyarakat.

Mereka siap memenangkan kontestasi Pemilu 2024 baik legislatif maupun eksekutif.

Jumlah pengurus kelurahan dan kecamatan diperoleh dari hasil verifikasi faktual dilaksanakan sejak 1-15 Februari. Lalu dilanjutkan tahap evaluasi pada 16-18 Februari 2022.

Ketua Bappilu Partai Golkar Makassar, Abd Wahab Tahir mengatakan, hasil pelaksanaan verifikasi faktual seluruh struktur Partai Golkar mulai tingkat kelurahan hingga kecamatan berbentuk data valid by name by address.

"Seluruh rangkaian kegiatan verifikasi faktual menjadi tanggung jawab koordinator wilayah pemenangan dan Bappilu masing-masing daerah pemilihan," katanya, Jumat (18/2/2022).

Koordinator wilayah daerah pemilihan 1 meliputi Kecamatan Ujungpandang, Makassar, Rappocini dikomandoi H Adnan Nizar.

Sedang koordinator wilayah daerah pemilihan 2 meliputi Tallo, Bontoala, Wajo, Ujungtanah, Kepulauan Sangkarrang, dipimpin Ir H Rahmawajid Talli Dg Bani.

Berikutnya, Koordinator Wilayah Dapil 3 Biringkanaya, Tamalanrea dikoordinir Andi Ariana Windarti.

Adapun H Syamsuddin Kadir SE sebagai penanggungjawab dapil 4 Panakukang, Manggala dan Ir Muh Idris Leo MSP, IAP menukangi dapil 5 Mamajang, Mariso dan Tamalate.

Wahab sang mantan aktivis 1998 ini menambahkan, pengurus Golkar Makassar yang direkrut mayoritas wajah baru dan memiliki semangat baru serta harapan baru menuju Pemilu 2024.

Secara terpisah, Ketua Golkar Kota Makassar Munafri Arifuddin mengucapkan terima kasih dan kepada pengurus pada semua tingkatan yang telah terverifikasi.

"Terima kasih juga kepada seluruh Korwil, Bappilu dan anggota fraksi yang terlibat membantu sehingga kegiatan ini sukses dan sesuai dengan target berdasarkan amanah partai," kata Appi sapaan akrabnya.

Appi berharap, dengan terbentuknya kepengurusan Golkar di seluruh tingkatan makin mendekatkan Partai Golkar dengan rakyat.

"Sekaligus kehadiran partai berlogo beringin memberikan jawaban atas kerinduan rakyat kepada Partai Golkar di Kota Makassar. (*)