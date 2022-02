TikTok Awards Indonesia 2021 Akan Dimeriahkan Ed Sheeran, Cara Voting Kreator & Selebriti Favorit

TRIBUN-TIMUR.COM - TikTok Awards Indonesia 2021 akan digelar pada Jumat 25 Februari 2022 mendatang.

Ajang penghargaan untuk memberikan apesiasi bagi terhadap para kreator melalui konten video, akan ditayangkan di RCTI.

Ajang penghargaan TikTok Awards Indonesia 2021 akan disiarkan pada 25 Februari 2022 dan dimeriahkan Ed Sheeran. ((Wartakotalive.com/Arie Puji Waluyo))

Fandhy Thesia, Marketing Operations Manager TikTok Indonesia, mengatakan, pihaknya melihat para kreator terus menghadirkan keseruan lewat ragam kontennya selama 2021.

"Kami ingin memberi apresiasi khusus untuk para kreator melalui TikTok Awards Indonesia 2021," kata Fandhy Thesia dalam jumpa pers virtual, Selasa (15/2/2022).

"Kami harap hal ini bisa memicu kreativitas serta mendorong semangat komunitas kami di Indonesia untuk terus berkarya untuk menularkan semangat positif secara seru di TikTok," ucap Fandhy Thesia.

Dini Putri, Programming & Acquisition Director RCTI, ikut bangga kembali berkolaborasi dengan TikTok untuk memberikan penghargaan kepada konten kreator.

"Ini menjadi wadah apresiasi bagi para kreator TikTok yang terus menyajikan konten positif untuk semua pengguna," ujar Dini Putri.

Fabian Dharmawan, salah satu juri TikTok Awards 2021, menyebutkan, selama dua tahun terakhir ini menyaksikan langsung perkembangan konten kreator TikTok telah memberikan warna dan menghidupkan tren hiburan di Indonesia.

Ed Sheeran penyanyi dari lagu perfect akan meriahkan ajang TikTok Award Indonesia ((GETTY IMAGES Mike Marsland))

TikTok Awards Indonesia 2021 mengangkat tema #SerunyaMenangBareng sejalan dengan semangat #SerunyadiTikTok untuk merayakan keseruan yang terus dihadirkan komunitas TikTok melalui beragam tren, hashtag, serta challenge.

Acara penghargaan ini menghadirkan 15 kategori, yang terdiri dari enam kategori 'People's Choice', dimana penggemar dan komunitas TikTok dapat memberikan dukungan mereka melalui sistem voting pada aplikasi TikTok.

Sedangkan untuk sembilan kategori ‘Judge’s Pick’, pemenang akan dipilih berdasarkan penilaian dewan juri. Voting untuk para nominasi bisa dilakukan sejak 14 sampai 24 Februari 2022.

Ada enam kategori, antara lain 'Rising Star of The Year', 'Celebrity of The Year', 'Musician of The Year', 'Viral Song of The Year', 'Popular Creator of The Year', serta ‘Popular Streamer of the Year'.

Pengguna dapat mengunjungi laman 'Temukan' atau 'Discover' dan klik banner TikTok Awards Indonesia 2021 untuk vote kreator dan selebriti favorit mereka.

Acara penganugerahan dipandu Boy William dan Ayu Dewi, serta dimeriahkan musisi kelas dunia Ed Sheeran.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Ed Sheeran Ramaikan TikTok Awards Indonesia 2021, Disiarkan di RCTI 25 Februari 2022