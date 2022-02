Siapa Connie Ang? Perempuan Satu-satunya Raih Best CEO 2021

TRIBUN-TIMUR.COM - CEO Danone Indonesia, Connie Ang berhasil menjadi satu-satunya wanita meraih penghargaan Best CEO Indonesia 2021 dari SWA Media Grup berkolaborasi dengan Dunamis Organization Services.

Penghargaan ini diberikan pada 16 Februari 2022 secara virtual dalam acara webinar berjudul Decoding Leadership Agility for Stronger Business in New Era; Great Lesson from Indonesia Best CEO 2021.

Penghargaan ini diberikan kepada 15 CEO dari perusahaan ternama dari swasta, BUMN dan BUMD dengan bentuk penilaian survey yang ketat selama tahun 2021.

“Para pemimpin ini dinilai melalui metode survey kepada karyawannya atas kepemimpinan dan agenda dalam menghadapi multi-disruption (perubahan teknologi, era milenial, dan pandemi Covid-19)," kata Group Editor SWA Media Kemal E Gani via rilis ke tribun-timur.com, Kamis (17/2/2022).

Menurutnya, peran CEO dinilai menggunakan konsep kepemimpinan yang mencakup bagaimana CEO membangun kepercayaan (Inspire Trust), membangun dan menetapkan tujuan (Create Vision), melakukan eksekusi strategi (Execute Strategy) dan melakukan pemberdayaan serta menempatkan orang yang tepat di organisasi (Coach Potential).

CEO Danone Indonesia, Connie Ang bersyukur dan beterima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Danone Indonesia.

“Saya percaya bahwa pengakuan ini juga sangat berarti untuk para leaders kami di Danone Indonesia, karena kami beroperasi dengan waktu yang tidak pasti dan cepat berubah," katanya.

Ia mengatakan, kebersamaan membuat diri kita hadir dengan empati dan kerendahan hati dan menggunakan kecerdasan untuk menciptakan kekuatan bersama bagi kemajuan Indonesia.

"Saya atas nama Danone Indonesia mengucapkan terima kasih kepada media group SWA dan Dunamis Consulting atas penghargaan dan pengakuan ini. Ini adalah dorongan besar bagi saya dan tim untuk terus melayani dengan dampak positif setiap hari," ujar Connie Ang.

Beberapa inisiatif sukses dijalankan di bawah kepemimpian Connie selama pandemi.