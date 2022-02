Ibu Kota Thailand Bakal Berganti Nama Menjadi Krung Thep Maha Nakhon, Ini Artinya

TRIBUN-TIMUR.COM – Jika Indonesia akan memindahkan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur, negara berjuluk Gajah Putih, memilih mengganti nama ibu kota negaranya.

Jika yang selama ini ibu kota negara Thailand yang dikenal adalah Bangkok, tak lama lagi, namanya akan diganti menjadi Krung Thep Maha Nakhon.

Pemerintah Thailand telah mengumumkan rencana penggantian nama tersebut. The Office of the Royal Society (ORST), sebuah lembaga independen di bawah pengawasan Perdana Menteri Thailand, telah merilis nama baru ibu kota Thailand tersebut.

Meski akan diganti, nama Bangkok tetap diakui, sebagaimana dilansir Bangkok Post pada Rabu (16/2/2022). Pada Selasa (15/2/2022), Kabinet Thailand menyetujui rancangan pengumuman Kantor Perdana Menteri tentang nama negara, wilayah, zona administratif, dan ibu kota yang diperbarui.

Nama-nama tersebut diusulkan oleh ORST. Kendati demikian, nama Krung Thep Maha Nakhon masih belum berlaku sampai diperiksa oleh komite yang bertugas memeriksa semua rancangan undang-undang.

Kabinet juga meminta komite tersebut untuk mempertimbangkan tambahan pengamatan dari Kementerian Luar Negeri Thailand.

Dalam pengumuman ORST, Krung Thep Maha Nakhon akan menjadi nama resmi ibu kota Kerajaan Thailand tersebut.

Namun, nama Bangkok akan tetap dimasukkan dalam tanda kurung. ORST juga memperbarui ejaan resmi untuk negara lain, termasuk Roma untuk ibu kota Italia, perubahan ibu kota Myanmar dari Yangon menjadi Naypyidaw, dan perubahan Kerajaan Nepal menjadi Republik Demokratik Federal Nepal.

Di sisi lain, Wakil Juru Bicara Pemerintah Ratchda Dhanadirek pada Rabu mengatakan, nama Krung Thep Maha Nakhon akan digunakan sebagai nama resminya dan Bangkok akan dikenali dalam tanda kurung.

Di Facebook, ORST mengunggah tulisan bahwa kedua nama tersebut dapat digunakan, Krung Thep Maha Nakhon dan Bangkok.