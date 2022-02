Penyebab Boy William Batal Nikahi Karen Vendela Setelah 2 Tahun Diundur, Benarkah Karena Hal Ini?

TRIBUN-TIMUR.COM - Publik dikejutkan dengan kabar Boy William yang membatalkan pernikahannya dengan Karen Vendela baru-baru ini.

Padahal rencana pernikahan mereka sudah dibuat sejak 2020 lalu.

Karen Vendela dan Boy William dua kali mengundur acara pernikahan karena pandemi Covid-19, walau demikian keduanya tetap santai. ((Instagram/@karbearv))

Rencana pernikahan mereka memang sempat dua kali diundur karena kebijakan PPKM wialyah Jawa-Bali karena Pandemi Covid-19.

Kini setelah 3 tahun Covid-19 masih ada di Indonesia, presenter dan aktor ini mengambil keputusan yang mengejutkan penggemarnya.

Saat jadi bintang tamu di YouTube milik Maia Estianty, Boy William mengakui bahwa dirinya sedang break dengan Karen.

"Kami we're still talking, komunikasi dan lain sebagainya cuma ini waktunya di mana we want to take a small break," kata Boy William dikutip Tribunnews.com, Senin (14/2/2022).

"Mikir apakah kami mau nikah apa enggak nih Bun," lanjut Boy.

Boy William mengakui bahwa mulai muncul keraguan untuk menikah dalam diri Boy dan Karen.

Padahal keduanya sudah lima tahun menjalani hubungan asmara dan sama-sama sudah menantikan momen untuk hidup bersama.

"Jujur, 5 tahun lalu, kami sudah pacaran 5 tahun, menuju pernikahan dan sebagainya kami excited ada rasa mau menikah," ungkap Boy.