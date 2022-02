Kumpulan Quotes/Kalimat Romantis di Hari Valentine 14 Februari 2022 dalam Bahasa Inggris & Indonesia

TROBUN-TIMUR.COM - Hari Valentine dirayakan setiap 14 Februari disetiap tahunnya.

Tahun ini Hari Kasih Sayang dirayakan Senin 14 Februari 2022.

Bagi sebagian orang, Hari Valentine itu amatlah sangat dtunggu-tunggu.

Karena selain identik dengan yang romantis, biasanya pasangan juga bisa saling memberikan kado.

Ada juga yang mengirimkan kalimat romantis sebagai tanda besarnya rasa cinta antara pasangan kalian.

Masih ada yang pusing mau mengirimkan kalimat apa yang mewakili perasaan Tribunners?

Berikut ini kumpulan quotes romantis untuk dalam Bahasa Inggris dan terjemahan Bahasa Indonesia.

Cocok untuk update status di media sosial hingga diberikan kepada orang spesialmu.

Dikutip dari shutterfly.com via Tribunnews.com:

1. “Where there is great love, there are always wishes.” —Willa Cather