Fitur Live Hingga Gratis Ongkir, Shopee Dukung Perkembangan Fashion Nasional di 3.3 Fashion Sale

Jakarta, Tribun - Kemajuan teknologi memberikan pengaruh besar bagi perkembangan tren di industri fashion Indonesia.

Bertujuan terus mengembangkan industri fashion tanah air, Shopee, platform e-commerce yang dekat dengan masyarakat Indonesia, menghadirkan kampanye bertajuk Shopee 3.3 Fashion Sale.

Kampanye ini berlangsung mulai dari tanggal 14 Februari hingga 3 Maret 2022 mendatang.

Dalam kampanye ini, Shopee menyediakan ragam inovasi dan inisiatif pada kategori fashion serta berbagai penawaran menarik yang dapat dinikmati para pengguna yaitu COD Gratis Ongkir RP 0, Diskon 50% + Voucher 50% dan Style Baru s/d 50RB.

"Dari tahun ke tahun, Shopee melihat adanya potensi yang besar bagi industri fashion Indonesia untuk dapat terus berkembang kedepan, tak terkecuali pada tahun 2022 ini,” ucap Adi Rahardja selaku Head of Fashion & Lifestyle Shopee Indonesia dalam konfensi pers yang digelar secara virtual Senin (14/2).

Adanya permintaan yang tinggi dan gaya fashion masyarakat yang beragam dan terus berubah dengan cepat, tentu menciptakan tantangan tersendiri bagi para pegiat fashion Tanah Air untuk dapat terus berkarya dan berkreasi menghasilkan produk-produk fashion terbaru yang menarik.

Maka dari itu, melalui kampanye 3.3 Fashion Sale ini, Shopee ingin memberikan wadah bagi masyarakat untuk menemukan ragam produk fashion pilihan yang cocok dengan selera fashion yang mereka minati.

Kampanye ini juga merupakan bukti nyata bentuk komitmen Shopee yang senantiasa mendukung para pelaku bisnis fashion melalui berbagai inisiatif dan inovasi yang kami hadirkan, untuk perkembangan industri fashion Indonesia yang lebih baik.

Menyambut kampanye ini, turut diselenggarakan Konferensi Pers Shopee 3.3 Fashion Sale: Perkembangan Industri Fashion Tahun 2022 dengan sesi talkshow yang dihadiri oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Erich Al Amin, Celebrity Fashion Stylist dan Cindy Hadi, Head of Marketing Communication This Is April.

Iklan untuk Anda: Seorang ibu rumah tangga ditelan ular piton raksasa

Advertisement by