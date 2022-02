Baru Dua Hari Diluncurkan, PT SJAM Catat 800 Pesanan Yamaha Fazzio

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Antusias masyarakat terhadap Yamaha Fazzio terbilang tinggi.

Terbukti, saat ini PT Suracojaya Abadimotor (SJAM) catat 800 lebih pesanan Yamaha Fazzio untuk area Sulselbar.

Yamaha Fazzio sendiri diluncurkan PT SJAM di Nipah Mal, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Jumat (11/2/2022) lalu.

Hingga Sabtu (12/2/2022) PT SJAM mencatat total 233 inden untuk Yamaha Fazzio khusus acara pameran di Nipah Mal.

Acara pameran yang mengangkat tema Color Up Your Life, The New Hype itu masih berlangsung hingga hari ini.

“Total inden sekitar 800 lebih untuk area Sulselbar,” kata GM Marketing PT Suracojaya Abadimotor (SJAM), Frengky J Tunandar, Minggu (13/2/2022).

Ia menyebut bahwa dalam pameran tersebut pihaknya memberikan penawaran spesial.

Berupa DP atau tanda jadi Rp 1 juta dan hadiah langsung baju kaos.

“Terakhir hari ini penawaran DP Rp 1 juta,” sebut Frengky.

Digemari Milenial